Qatargate, Letta convoca la commissione di garanzia del Pd. Il Ppe all’attacco: «Una rete corrotta di politici e assistenti tra i socialisti»

Il segretario del Pd Enrico Letta ha chiesto alla Commissione nazionale di garanzia del partito di riunirsi con la massima urgenza. Lo fa sapere in un comunicato il Nazareno, a una settimana dall’esplosione del caso-tangenti al Parlamento europeo che vede indagati diverse figure di spicco del gruppo dei Socialisti & Democratici (S&D), quello di cui fa parte in sede Ue il Pd. Tra questi, come noto, l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, una lunga militanza nel Pd prima di passare ad Articolo 1, e la vicepresidente greca del Parlamento, ora rimossa, Eva Kaili. Ma a preoccupare è il possibile allargamento dell’inchiesta, a partire dai sospetti segnalati dal compagno di Kaili, Francesco Giorgi, su un altro europarlamentare del Pd, Andrea Cozzolino, che al momento non è indagato. La riunione della commissione di garanzia, in questo contesto, mira ad «assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell’onorabilità della comunità dei democratici e delle democratiche e a tutela degli stessi esponenti chiamati in causa, affinché siano più liberi di esporre le proprie ragioni e fornire i chiarimenti che saranno richiesti dalle autorità inquirenti», fa sapere il Nazareno, per poi ribadire che «Il Partito Democratico conferma di essere parte lesa in questa vicenda e agirà conseguentemente in tutte le sedi giudiziarie».

Nel frattempo, anche il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, candidato a succedere a Letta come nuovo segretario del partito, si è espresso sulla vicenda: «Abbiamo bisogno che l’onestà, la sobrietà e il rispetto delle regole, alla luce di quello che sta accadendo vergognosamente a Bruxelles, tornino al centro dell’azione politica». Proprio da Bruxelles, intanto, il Partito Popolare Europeo (Ppe) – raggruppamento europeo di centrodestra – torna ad attaccare a testa bassa i socialdemocratici, con cui pare condividono il sostegno della stessa maggioranza di larga coalizione al Parlamento europeo: «A quasi una settimana dall’inizio dello scandalo i socialisti non hanno riconosciuto il vero problema: una rete corrotta di politici e assistenti all’interno della propria famiglia politica insabbiata da dubbie Ong. È giunto il momento per loro di affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del Qatar». Un attacco frontale allo schieramento di centrosinistra motivato dal fatto, fanno sapere dal Ppe, che pur essendo alleati in questa legislatura in Ue «non esiste un patto di non-aggressione tra S&D e Ppe».

