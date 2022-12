No! Questo tweet non è stato pubblicato da Elon Musk

La recente sospensione di diversi giornalisti da parte di Elon Musk di alcuni giornalisti, da lui accusati di aver violato le regole di Twitter, ha scatenato diverse discussioni sulla piattaforma. Accusati di “doxxing”, ossia di cercare e diffondere pubblicamente informazioni personali o private, in realtà i giornalisti avevano parlato della sospensione dell’account @ElonJet e di altri che tracciavano aerei privati, mentre alcuni avevano scritto articoli critici sulla nuova gestione di Twitter. Nella totale confusione, è stato sospeso anche l’account della giornalista Linette Lopez che da anni pubblica le sue indagini su Tesla, la società di Musk. Alcuni degli account sono stati ripristinati, ma non tutti, nel frattempo nella piattaforma di Musk circola un falso screenshot che gli attribuisce parole non sue sulla vicenda.

Circolano due versioni dello screenshot, uno con e uno senza i contatori dei retweets, dei quote tweets e dei likes.

Non risultano screenshot con altri numeri nei contatori. L’immagine, dunque, risulta l’unica presunta prova.

Non si trova alcun altro screen e il tweet non viene citato da alcun giornalista o media. Stesso discorso per i siti che archiviano contenuti online.

L’immagine risulta realizzata e pubblicata da un utente su Reddit.

Analisi

Lo screenshot del presunto tweet attribuito a Elon Musk è stato condiviso da diversi account, tra questi quello di @YourAnonNews. Nello screenshot leggiamo:

You know, in some parts of the world, journalists get murdered for crossing the wrong people. Banning the reporters I don’t like from my own platform feels like a pretty innocuous alternative to me

Il contatore del tweet

Il presunto tweet, secondo lo screenshot, sarebbe stato pubblicato il 16 dicembre 2022 intorno alle ore 10:16 del mattino (non si conosce il fuso orario). Ciò che manca nello screenshot di @YourAnonNews sono i contatori dei retweets, dei quote tweets e dei likes. Circolano altri screenshot che però li riportano, ma sempre con gli stessi numeri.

Ciò che notiamo nello screenshot è una sorta di watermark che ci porta a una probabile origine: l’utente Reddit “Butterstickdildo” («r/WhitePeopleTwitter by u/BUTTERSTICKDILDO»).

La fonte del fake

Ecco la pubblicazione dell’immagine con gli stessi identici dati nel contatore:

Come possiamo notare, oltre ai contatori leggiamo il titolo della cosiddetta “opera” («Elon the benevolent») alla quale vengono indicati i tag “Satire” e “Fake Tweet”. Tra i commenti su Reddit troviamo quello della moderazione dove viene subito indicato come non vero: «Oi you lumps. This post has been marked as Satire, meaning it is not a real tweet. Satire means it’s not real. du-doi. You can stop reporting it now».

La teoria del tweet cancellato

Secondo l’account @YourAnonNews, Musk avrebbe rimosso il tweet a seguito di numerose critiche: «Yes, that was a real Tweet by him – stop asking. He deleted it because he got too much flack for posting it».

Ad oggi, nessuno è stato in grado di fornire un link del tweet rimosso. Questo, inoltre, non figura nei salvataggi su WebArchive. Considerando che gli status di Musk tra il 16 e il 17 dicembre iniziavano con l’ID «16036», «16037» e «16038», non risultano tweet del genere su Archive. Su servizi come Polititweet.org non risulta nemmeno tra i rimossi.

Considerando l’orario presente nello screenshot e quello del tweet iniziale di @YourAnonNews (17 dicembre 2022 alle ore 1:26 del mattino) sarebbe passata circa mezza giornata (dipende dal fuso orario). Vista l’enorme attenzione mediatica nei confronti di Elon Musk a seguito della sospensione dei giornalisti, un tweet del genere sarebbe stato quantomeno notato nel mondo del giornalismo e citato in quanto tale. Non si ha traccia del tweet nei media, ma anche se fosse stato rimosso ci sarebbero almeno tracce come i tweet che lo hanno commentato o condiviso. Rimossi anche quelli? Se ne sarebbero resi conto in molti e una cancellazione di massa del genere avrebbe scatenato un aumento considerevole delle critiche (soprattutto sui media).

Conclusioni

Lo screenshot che circola online non trova alcun riscontro. Non ci sono tracce della sua esistenza, così come non risulta citato da alcun giornalista o media. Tutto porta a un account Reddit che ha creato l’immagine per “satira”.

