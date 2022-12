«Ecco il brano di Giorgia per Sanremo…», lo scherzo di Fiorello alla cantante. Amadeus: «Ora la devo squalificare…» – Il video

A poco meno di due mesi all’inizio di Sanremo 2023, lo showman Fiorello sa come lasciare col fiato sospeso gli spettatori e rendere eccitante l’attesa. Durante la trasmissione Viva Rai2 lo speaker radiofonico avrebbe fatto ascoltare pochi secondi della canzone Parole dette male con cui la cantante Giorgia gareggerà alla kermesse che andrà in scena dal 7 all’11 febbraio 2023, sfidando – di fatto – il regolamento del Festival che prevede l’eliminazione dei concorrenti in caso di spoiler del brano prima dell’inizio della gara. «Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo», ha detto Fiorello premendo play al file audio inviatogli dalla stessa cantante romana. Immediata la risposta del direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus che ha chiamato in diretta per rimproverare l’amico: «Sono costretto a squalificare Giorgia, ora ti assumi la responsabilità di dirglielo» ha ribadito Amadeus gettando nel panico Fiorello e i suoi compagni di studio, nonché i telespettatori e gli ospiti della puntata ignari dello scherzo. Ma, a quanto, pare i due erano complici fin dall’inizio. Il mattatore siciliano ha infatti svelato di aver fatto ascoltare un altro brano inedito del progetto discografico di Giorgia ma non quello che porterà sul palco dell’Ariston. Anche se non sarà coinvolto “a tempo pieno” nella gara, Fiorello rimarrà comunque uno dei protagonisti della kermesse sanremese. Era stato lo stesso Amadeus a confermare la presenza dello showman seppur «sotto forma di incursioni da Viva Rai2».

