Il giallo dei fidanzati siciliani uccisi con un martello in Inghilterra: il sospettato in stato di fermo e il mistero sul movente

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l’obiettivo dello smartphone. Francesca Di Dio e Nino Calabrò, due fidanzati siciliani. Sono stati uccisi a Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. Il ragazzo, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si era trasferito nel Regno Unito dove lavorava come croupier al Grosvenor G Casinò. Mentre la giovane – che viveva a Montagnareale, in provincia di Messina – era andata a trovarlo, come faceva spesso. Stavano insieme da più di tre anni, dal 27 settembre 2019. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati mercoledì 21 dicembre. La polizia indaga per omicidio. In un primo momento aveva sospettato un cittadino iraniano. Ora è in stato di fermo un ex coinquilino di Calabrò. Si tratta di un ragazzo originario di Palermo che soffrirebbe di psicosi. E che per ucciderli avrebbe usato un martello.

L’omicidio di Francesca di Dio e Nino Calabrò

La polizia ha fatto sapere che il fermato è sospettato di omicidio. Resta al momento detenuto in custodia cautelare. Ma l’ispettore capo Peter Carr ha anche lanciato un appello «a chiunque si sia trovato a passare davanti all’abitazione in Thornaby Road tra le 10 e le 11 di mercoledì». È mistero fitto sull’eventuale movente. Calabrò, figlio di un sottufficiale della Guardia di Finanza di stanza a Milazzo, si era diplomato all’istituto industriale. Poco dopo aveva trovato lavoro in una pizzeria. Poi aveva superato un corso di croupier a Catania, che gli aveva dato la possibilità di trovare un impiego sulle navi da crociera. Tre anni fa gli era capitata l’opportunità di un posto al Grosvenor Casino di Stockton-on-Tees, una città di 80 mila abitanti a nordovest di Thornaby nello Yorkshire. Francesca, che aveva lasciato gli studi all’Istituto d’arte, era andata a trovarlo per le vacanze natalizie. Non era la prima volta: alcuni mesi fa era volata in Inghilterra e aveva trovato un lavoro stagionale in un ristorante.

