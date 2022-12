Ucraina, a Mariupol le forze russe cancellano il passato: demolito il teatro bombardato da Mosca a metà marzo – Il video

A Mariupol i russi cancellano il passato. E lo fanno demolendo il teatro d’arte drammatica, luogo-simbolo della guerra in Ucraina, bombardato dalla stessa Federazione russa il 16 marzo scorso mentre veniva usato come rifugio dalla popolazione civile ucraina. Un attacco aereo da parte di Mosca, infatti, uccise a meno di un mese dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, almeno 300 civili: 600 secondo le successive ricostruzioni. Il video pubblicato dal ministro della cultura ucraino, Oleksandr Tkačenko, mostra che i lavoro di demolizione del teatro sono in fase molto avanzata: le pareti laterali del teatro, infatti, sono già state completamente abbattute. In questi mesi, le attività da parte di Mosca sono state nascoste anche agli occhi dei satelliti, grazie a impalcature e teli – come aveva sottolineato la Bbc a inizio dicembre – che hanno impedito il monitoraggio della struttura. Per Tkachenko, questa mossa da parte dei russi è stata «un tentativo di nascondere per sempre le prove dell’uccisione deliberata di ucraini». Una settimana prima del bombardamento lo scenografo del teatro aveva usato della vernice bianca per scrivere “Bambini” in cirillico sul marciapiede esterno, nella speranza di scongiurare un attacco dal cielo. Ma il 16 marzo l’esercito russo bombardò comunque il teatro. Per Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, la demolizione del Drama Theater di Mariupol è un «tentativo di nascondere per sempre le prove della più grande uccisione simultanea di civili ucraini della guerra». Quello che rimane, per Andryushchenko, è solo la rabbia. «Non nascondono neppure le proprie intenzioni, c’è rabbia, solo rabbia», ha concluso.

