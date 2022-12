Cina, dall’8 gennaio cade l’obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero

I viaggiatori avranno bisogno solo di un test Pcr negativo per entrare nel Paese

Dopo tre anni dall’introduzione della misura, il 26 dicembre le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato che viene abolita la quarantena obbligatoria per chi arriva nel Paese dall’estero. L’obbligo cadrà dal prossimo 8 gennaio. La decisione si inserisce nel quadro generale di allentamento delle misure di contenimento al Covid-19 portato avanti dal governo cinese. I viaggiatori, aggiunge la National Health Commission di Pechino, avranno bisogno solo di un test Pcr negativo per entrare in Cina.

