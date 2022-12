Camera dei deputati, è bagarre in Aula tra insulti e dito medio: «Animale…» – Il video

Tra insulti e gestacci, dalla Camera arriva l’ennesima scena di bagarre tra deputati. «Animale, statt calm, stai seduto», si sente dall’emiciclo, mentre il deputato M5S Marco Pellegrini alzando il dito medio mostra alla presidenza il gesto appena ricevuto da esponenti del centrodestra. Una seduta infuocata che ha visto anche il siparietto tra FdI e PD: «Il sottosegretario Delmastro delle Vedove non può fare il facinoroso dai banchi del suo gruppo», accusa Mancini. In risposta arriva Donzelli: «È nei banchi di Italia Viva, gli chiedo di tenerselo». Tra insulti e urla, la seduta viene sospesa per poi riprendere dopo sei minuti. In queste ore alla Camera è in corso l’ultima nottata di votazioni prima della chiusura dei lavori del 2022.

