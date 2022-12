Migranti, l’attacco da destra a Meloni: «Cambia il governo, continuano gli sbarchi». Spunta lo striscione al porto di Ravenna

«Governo che cambia, cattive frequentazioni (europee) che perdurano» recita il comunicato del Movimento nazionale Romagna – La rete dei patrioti che oggi 31 dicembre ha esposto uno striscione con la scritta «Porti chiusi per città sicure» al porto di Ravenna, dove è atteso lo sbarco della nave Ocean Viking con a bordo 113 migranti. Un attacco da destra contro il governo Meloni e al decreto che introduce le nuove regole per le navi delle Ong, secondo il movimento di estrema destra insufficiente e inefficace visto che «gli sbarchi continuano e le nuove sanzioni per le ong che disobbediscono alle linee guida non servono praticamente a nulla». E poi continuano: «Il problema immigrazione è una priorità che anche l’attuale Governo non vuol prendere in considerazione. L’idea di una società multietnica e cosmopolita è fallita». Perciò gli attivisti della rete dei patrioti dicono di volersi opporre «strenuamente allo sbarco su Ravenna dei migranti dell’Ocean Viking e rilanciamo con forza le nostre richieste per una politica seria e centrata sulla tutela dell’interesse nazionale, la difesa dei confini e la sicurezza dei nostri connazionali»

