Beppe Grillo e la Chiesa dell’Altrove: la nuova religione dell’Elevato è l’Altrovismo

Il messaggio, piuttosto solenne, è datato 21 dicembre 2022: «Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove. L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni». A dispetto dei rumors che lo davano come stanco dalla politica, Beppe Grillo evidentemente rilancia. E dopo aver fondato un partito passa alle religioni. E la solennità della situazione è stata ribadita a Capodanno: «Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell’orizzonte e molti hanno propositi per l’anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere. #Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi».

Un annuncio in arrivo?

Insomma, ce n’è abbastanza per cominciare a pensare che Grillo abbia intenzioni serie. E infatti il Corriere della Sera racconta oggi in un retroscena che è pronto a un nuovo annuncio. Ovvero il lancio di una nuova confessione religiosa. Che si chiamerà Altrovismo, da quello che pare di capire. D’altro canto, riflette il quotidiano, i rapporti di Beppe con la Chiesa cattolica sono da sempre ondivaghi. L’ha attaccata in più occasioni per l’Imu. Ma ha anche elogiato più volte Papa Francesco. E ha sempre ricordato che il Movimento 5 Stelle è nato nel giorno di San Francesco. Adesso l’Elevato è evidentemente pronto al salto più in alto. «Se ha fondato un partito, non vedo perché non possa fondare una religione», commenta un deputato. Ma c’è anche chi è più malizioso. E collega l’annuncio sull’Altrovismo allo spettacolo “Io sono il peggiore”, il cui tour partirà il 15 febbraio da Orvieto. «Forse bisognerà attendere lo show per capire se è una trovata collegata oppure no», commenta chi lo conosce bene.

