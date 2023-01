Qatargate, il Pd molla Cozzolino: «Voteremo sì alla revoca dell’immunità»

Il Partito Democratico molla Andrea Cozzolino e gli altri europarlamentari implicati nel Qatargate. Il capodelegazione del Pd a Strasburgo Brando Benifei ha detto ad Agorà su Rai3 che il gruppo voterà sì alla richiesta di revoca dell’immunità. Secondo Benifei dal Qatargate «emerge come oggi ci sia la necessità di dirci che chi fa politica quando finisce non può fare qualsiasi cosa. Ora serve una reazione di sostegno sul fronte della magistratura: noi sosterremo le richieste della magistratura di revocare le immunità» agli europarlamentari coinvolti nella vicenda giudiziaria. Ieri la magistratura belga ha chiesto al Parlamento Europeo di revocare l’immunità a Cozzolino e a Marc Tarabella. La presidente Metsola ha preannunciato che non ci sarà «nessuna impunità». L’europarlamentare campano ha precisato che è pronto a farsi interrogare.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: