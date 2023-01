La falsa “foto storica” che ritrae insieme gli ultimi tre Papi Benedetto XVI, Francesco e Giovanni Paolo II

L’immagine circola dal 2013, ma ritrae un altro cardinale defunto nel 2007 e non l’allora cardinale Bergoglio

A ridosso dei funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, circolano online delle false immagini che lo riguardano. Oltre a quella negativa nei suoi confronti, tagliata ad arte per far credere che stesse facendo il saluto nazista durante una messa (ne parliamo qui), viene proposta un’altra che lo ritrae insieme a Papa Francesco e Papa Giovanni Paolo II, quando i primi due non erano ancora cardinali. Si tratta di un fotomontaggio.

La foto circola almeno dal 2013, mentre in Italia almeno dal 2014.

Lo scatto è opera del fotografo Massimo Sambucetti, ma non ritrae i tre Papi.

Si tratta di un fotomontaggio, l’originale non ritraeva l’allora cardinale Bergoglio.

Analisi

Ecco il testo con il quale viene diffusa l’immagine, proponendovi l’esempio di un post pubblicato il 2 gennaio 2023 con oltre 3700 condivisioni:

ATTENZIONE FOTO STORICA SENSAZIONALE E una foto degli ultimi tre Pontefici della nostra Santa Chiesa. Questa è una foto unica. È emozionante vederLi assieme. Papa Francesco giovane assieme a S.Karol e al benemerito Papa Ratzinger. Essi ignoravano, ma Dio già lo sapeva. In pochi l’hanno ricevuta. DISTRIBUITELA

La vera foto

Si tratta di un fotomontaggio. La foto originale è stata scattata il 20 dicembre 1985 dal fotografo Massimo Sambucetti per AP (diffusa dal 2010), dove vengono ritratti l’allora cardinale Ratzinger e Papa Giovanni Paolo II mentre si stringono la mano davanti a un cardinale che non risulta affatto Bergoglio.

L’uomo ritratto tra i due Papi era in realtà il cardinal Edouard Cagnon (morto nel 2007), come spiegato da Aciprensa.com nel lontano 2013 proprio a causa della diffusione di quella falsa.

Circolava in Italia nel 2014

L’immagine non è nuova in Italia, circolava già nel 2014 a un anno dal primo pontificato di Papa Francesco. Ecco il post del 22 febbraio 2014 dal quale potrebbe provenire il testo del meme che circola online, dove notiamo oltre 51 mila condivisioni:

Un altro post, pubblicato il giorno successivo, ha superato le 102 mila condivisoni:

Come riportato dal Cicap, in un articolo dal titolo “La bufala dei 3 papi“, l’immagine circolava con descrizioni come la seguente:

Guardatelo in questa chicca fotografica scovata nel web. Uno scatto raro unisce Papa Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. La foto dovrebbe risalire al 1979. A recuperarla e pubblicarla il giornalista filippino Harold Geronimo. A vederla oggi direi che siamo di fronte ad un incontro straordinario e profetico. Un Giovanni Paolo II da poco divenuto Papa stringe la mano a Ratzinger (Papa Benedetto XVI) allora arcivescovo di Monaco, sotto lo sguardo allegro di papa Francesco che nel 1979 era superiore provinciale dell’Argentina

Conclusioni

Una foto scattata nel 1985 dal fotografo Massimo Sambucetti è stata modificata ad arte, intorno al 2013, sostituendo il volto del cardinale Edouard Gagnon con quella dell’allora cardinale Bergoglio, in modo tale da far credere esistesse una “foto storica” con gli ultimi tre Papi.

