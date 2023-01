Infiltrazioni, tappeti divelti e quadri mancanti. Ecco come Bolsonaro ha lasciato a Lula il palazzo presidenziale di Brasilia

Ferito nell’orgoglio per la sconfitta di misura alle ultime elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro non ha scatenato i suoi contro il rieletto Lula, come fece due anni fa negli Usa Donald Trump con Joe Biden, ma come il suo amico e modello americano ha disertato platealmente la cerimonia d’insediamento del successore, svoltasi domenica 1° gennaio. Ma non è stato l’unico sgarbo del presidente uscente nei confronti di Lula, si apprende ora. La catena televisiva brasiliana GloboNews ha infatti testimoniato lo stato in cui Bolsonaro ha lasciato l’Alvorada, il palazzo presidenziale di Brasilia. Deteriorato. A invitare la giornalista Natuza Nery a vedere la situazione coi suoi occhi è stata la first lady, Janja Lula da Silva, che ha raccontato lo stupore provato da lei e dal marito una volta rientrati nel palazzo, dove avevano già vissuto per sette anni, dal 2003 al 2010, durante i primi due mandati di Lula alla guida del Brasile. L’Alvorada è considerato uno dei capolavori dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer (scomparso nel 2012), che negli anni ’50 del 1900 progettò e poi guidò la costruzione della nuova capitale del Paese, Brasilia.

Danni collaterali

La signora Lula ha detto a GloboNews di voler riaprire presto alle visite la parte pubblica del Palazzo. Ma non prima che saranno stati eseguiti i necessari lavori di riparazione. Nelle sale dell’Alvorada, infatti, gli anni di Bolsonaro hanno lasciato in eredità tappeti divelti, divani rovinati, infiltrazioni ai muri e finestre danneggiate. Non solo: secondo le prime verifiche della famiglia e dello staff di Lula, dalle pareti del palazzo mancherebbero all’appello alcune opere d’arte. Mentre altre di quelle presenti nel salone di Stato, una sala per le riunione ufficiali della presidenza, appaiono danneggiate dalla luce del sole. E nello stesso ambiente il pavimento appare rovinato in più punti. Un vero disastro. Ecco perché Lula, quando ha rimesso piede nel palazzo questo venerdì, è rimasto «scosso», ha ammesso la first lady. Anche per una delusione tutta personale: durante gli anni della sua presidenza, l’ex sindacalista aveva piantato un mandacaru, una specie di cactus tipica del Brasile, che sarebbe dovuto crescere negli anni. Ma tornato all’Alvorada, Lula non lo ha più ritrovato: l’albero è stato nel frattempo rimosso sotto la presidenza di Bolsonaro.

Foto: GloboNews

Per mettere una pezza, anzi parecchie, allo stato disastroso del palazzo, i signori Lula si apprestano dunque a iniziare lavori di riparazione e restauro degli ambienti. E il trasloco, almeno per il momento, è così gioco forza rimandato.

Foto: GloboNews

