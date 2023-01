Coronavirus, 775 morti e 135.977 nuovi casi nell’ultima settimana. Tasso di positività sale al 15,9%

In crescita i ricoveri nelle terapie intensive negli ultimi sette giorni, mentre calano quelli in area medica

Aumentano i contagi da Covid in Italia secondo l’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Nella settimana 30 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023 sono stati registrati 135.977 nuovi casi positivi contro i 122.110 dei 7 giorni precedenti (23-29 dicembre 2022). Crescono anche i morti che si attestano a 775 rispetto ai 706 scorsi, con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività si attesta al 15,9% subendo un aumento dello 0,8%. La scorsa settimana era al 15,1%. I tamponi effettuati sono stati 855.823 (+6,0%) e le dosi di vaccino somministrate in totale raggiungono quota 143.440.480. Crescono le terapie intensive (+5) e scendono i ricoveri di 572 unità. Veneto, Lombardia e Lazio sono ai primi tre posti della classifica delle regioni per nuovi positivi rispettivamente con 16.199, 16.033 e 15.451 contagi in sette giorni.

