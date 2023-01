Assalto al Planalto, il lancio di lacrimogeni dagli elicotteri della polizia e la cacciata dei bolsonaristi – Il video

«Valutiamo la possibilità di schierare l’esercito per far sgomberare» aveva annunciato il presidente Lula dopo l’assalto dei bolsonaristi a Palácio do Planalto. La Polizia brasiliana, di fatto, ha ripreso il controllo. Nel frattempo, nei canali Telegram e via Twitter circolano le riprese degli elicotteri delle forze armate che, una volta giunti sopra il piazzale, iniziano a sparare i lacrimogeni contro la folla. Nelle riprese successive, i bolsonaristi si ritrovano fuori dal palazzo dove un cordone di agenti in tenuta antisommossa forma un cordone di sicurezza per impedire nuovi tentativi di intrusione.

