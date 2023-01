La maglia della Cremonese in ricordo di Gianluca Vialli: «A Verona ti portiamo in campo con noi» – Il video

Una patch sulla manica, con foto e dedica. Un ricordo, certo, ma non solo: anche un gesto concreto. Le maglie commemorative per Gianluca Vialli infatti verranno battute all’asta e il ricavato andrà in beneficenza, alla fondazione Vialli-Mauro. L’iniziativa è stata promossa dalla Cremonese, la squadra dove è sbocciato il talento del campione scomparso il 6 gennaio per un tumore al pancreas. Lunedì si gioca Verona Cremonese al Bentegodi alle 18.30, in contemporanea con una funzione in suo ricordo nella parrocchia dove giocava da bambino nella sua Cremona e nel giorno dei funerali che verranno celebrati a Londra, dove viveva con la famiglia. «Mentre il nostro cuore ti ha già dedicato un grande ed eterno spazio, a Verona ti portiamo in campo con noi», scrive su Twitter la società lombarda, «i grigiorossi giocheranno lunedì con una patch speciale in ricordo di Vialli. Le maglie verranno messe all’asta e il ricavato andrà alla Fondazione Vialli e Mauro». La Fondazione si occupa di prevenzione contro il cancro, ricerca sulla Sla e promozione dello sport.

