No! Questa foto dello «sciamano brasiliano» non riguarda l’assalto al Planalto: risale al 2021

Da quando, lo scorso 8 gennaio, i sostenitori del presidente brasiliano uscente Bolsonaro sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza ed entrare nel Palácio do Planalto, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, del Parlamento brasiliano e della Corte suprema, video e foto dell’assalto hanno iniziato a spopolare sui social. Inducendo molti utenti a paragonare l’accaduto all’assalto a Capitol Hill organizzato a Washington da alcuni sostenitori del presidente uscente statunitense Donald Trump. Ma, come vedremo, non tutte le analogie sono azzeccate.

Analisi

«Anche il Brasile ha il suo sciamano» è la didascalia condivisa su Facebook in accompagnamento di due foto. In una si vede Jake Angeli, nome completo Jacob Anthony Chansley Angeli, noto ai più come «lo Sciamano QAnon», ormai diventato uno dei simboli dell’assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021 (condannato a 41 mesi di carcere per l’accaduto). Nell’altra, un uomo dai costumi simili: come Angeli, lo vediamo indossare un copricapo corna-munito. A differenza di quest’ultimo, però, ha il corpo dipinto con i colori della bandiera brasiliana anziché con le celebri stelle e strisce statunitensi.

Questo perché sarebbe, secondo molti utenti, la versione sudamericana dell’agitatore di popolo che rifiuta di accettare l’esito delle elezioni. I disordini in Brasile, infatti, sono scoppiati a distanza di poche settimane dal voto che ha certificato la vittoria di Lula come presidente del Brasile. La foto ha fatto presto il giro del web. «La storia si ripete!!!», commenta questo utente. «Cavolo quanti sosia ci sono nei assalti ai parlamenti???», fa eco un altro. E c’è anche chi, rilanciando il ritratto, si lancia in citazioni auliche: «”La Storia si ripete due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa” [ K. Marx ]. Brasile, 2023».

L’origine della foto

Eppure… non è così. Perché la foto risale al 2021, e non ha dunque nulla a che vedere con l’invasione del Palácio do Planalto. Fu pubblicata la prima volta dall’agenzia di stampa brasiliana Brasil de Fato. Lo scatto è stato realizzato a San Paolo, nel corso di una manifestazione pro-Bolsonaro, dal fotografo Guilherme Gandolfi.

L’apparizione dello sciamano brasiliano il 7 settembre 2021 è stata condivisa da diversi altri giornalisti e utenti sui social media, e questo conferma che la foto è collegabile a quella precisa occasione e non ai disordini degli scorsi giorni. Bisogna però riconoscere una cosa: c’è della verità in questa bufala. La foto, infatti, ha iniziato a circolare dopo la marcia dei sostenitori di Bolsonaro davanti alla Corte Suprema di Brasilia, la capitale del paese, nel giorno della festa nazionale del Brasile. Occasione in cui Bolsonaro aveva aizzato i suoi fan contro la Corte, che in quel momento stava indagando sui diversi reati che avrebbe commesso nel corso del suo mandato. L’allora Presidente aveva minacciato: «La pazienza del nostro popolo è già finita».

QAnon, infine, è una setta a cui appartengono vari attivisti convinti che Donald Trump e altri politici di destra facciano parte di una lotta essenziale contro i pedofili adoratori di Satana nei più alti ranghi della politica, degli affari e dei media mondiali. E il riferimento alla teoria nel complotto, a prescindere dalla data e dal contesto dello scatto, nell’apparenza e nelle intenzioni dello «sciamano» è evidente.

Conclusioni

La foto dello «sciamano del Brasile» non è stata scattata nel corso del recente assalto ai palazzi del potere del Paese: risale al 2021. E dunque l’analogia con il volto delle proteste di Capitol Hill non è del tutto pertinente, sebbene la simpatia per le teorie QAnoniste e l’avversione per i risultati democratici sembrino accomunare i protagonisti delle due immagini.

