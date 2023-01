Violate le pagine Facebook del Movimento 5 stelle: pubblicità alle criptovalute. Tra le vittime Conte e Crimi

Ironia della sorte: il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che del digitale e della partecipazione online dei suoi iscritti ne ha fatto un elemento fondativo, è rimasto vittima di una estesa violazione informatica. Sono crollate le barriere di ingresso alle pagine Facebook del Movimento 5 stelle, del suo leader, Giuseppe Conte, e di diversi parlamentari. La mattina dell’11 gennaio, i profili grillini si sono trasformati in propagatori di pubblicità alle criptovalute e a Tinaba. «Importante – si legge nella grafica diffusa sui social -. L’Italia segue il sentiero dell’introduzione delle criptovalute nella vita di ogni europeo». In alto, su sfondo blu, il simbolo della Repubblica italiana. In basso, i loghi del Movimento 5 stelle e di Tinaba. I post non sono stati pubblicati in modo simultaneo e sembra che i gestori degli account social li stiano rimuovendo manualmente.

Nell’elenco dei profili violati, oltre a quello di Conte, si segnala la pagina degli ex senatori Gabriele Lanzi, Vito Crimi, Andrea Cioffi, Sergio Puglia, Gianni Girotto, Vincenzo Santangelo, Giovanni Endrizzi e dell’attuale deputata Stefania Ascari. Tra le ipotesi, ci sarebbe quella del furto degli accessi di un social media manager che si occupa della pubblicazione dei post, tramite uno stesso gestionale, sui molteplici profili. Incluso quello del presidente Conte. Si tratta di un’app, nata nel 2015 grazie al Gruppo Sator e a Banca Profilo, attraverso la quale è possibile accedere a una serie di servizi bancari e finanziari. Acronimo di This is not a bank, Tinaba consente di aprire un conto corrente totalmente digitale e offre una carta prepagata. Sempre utilizzando sullo smartphone, con l’app è possibile effettuare pagamenti digitali, inviare denaro, condividere le spese con altri fruitori del servizio, creare salvadanai virtuali e avviare raccolte fondi online.

Important information! Italy is on the path of introducing cryptocurrency into the life of every European. In honor of this, we are launching a limited-edition promotion. We are doubling all the payments sent to crypto adresses below. You send €1,000, we send you back €2,000. For those who are not familiar with cryptocurrency we advise to use the application created with the support of Movimento 5 Stelle https://bancaprofilo.tinaba.it/. Our plans include the introduction of cryptocurrency as a means of payment for any services, goods, taxes, etc.

