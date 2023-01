Caos negli aeroporti Usa, stop a tutti i voli per un guasto informatico

Un guasto al sistema informativo sarebbe la causa dietro lo stop di tutti i voli aerei negli Stati Uniti, come riferisce Sky News Usa. Alla Nbc, la Federal Aviation administration ha chiarito che i tecnici sono al lavoro per «ripristinare il sistema di notifica delle missioni aree», la cui assenza impedirebbe lo svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza. «Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi», ha detto l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense, confermando inoltre che il guasto ha interessato «le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale». La notizia del problema tecnico è arrivata quando i passeggeri sui social media hanno segnalato ritardi e interruzioni dei voli negli Stati Uniti, dalle Hawaii a Washington. Come riporta il Washington Post, gli aeroporti dal Texas alla Pennsylvania hanno confermato lo stop dei voli nel Paese.

In aggiornamento

