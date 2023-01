Tragedia a Parigi: una bimba di tre anni trovata morta nella lavatrice

Una bambina di tre anni è stata trovata morta dentro una lavatrice in un appartamento di Parigi, in Francia. A fare la tragica scoperta sono stati il padre e uno dei quattro fratelli ieri sera, 12 gennaio. Non si conoscono ancora le cause della morte. «A prima vista – hanno dichiarato fonti della polizia a BFM TV – la bambina non presentava tracce di colpi subiti». Secondo gli inquirenti, che hanno aperto un’inchiesta per appurare i fatti, i genitori a un certo punto della serata si sono accorti della scomparsa della bambina e hanno iniziato a cercarla ovunque, in casa e fuori, finché il padre l’ha trovata chiusa nella lavatrice. Secondo quanto riferisce Le Parisien, le cause della morte non sono ancora note ma potrebbero essere legate al soffocamento. «L’autopsia accerterà le cause. Secondo le dichiarazioni del padre, 48enne, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento», scrive la testata francese. I figli sono in tutto quattro: il maggiore ha 18 anni, mentre gli altri hanno tra i 7 e i 16 anni. Giunti sul luogo, i soccorritori hanno estratto la piccola dall’elettrodomestico, ma era già in condizioni disperate e anche i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: