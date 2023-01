Sanremo, atteso oggi un nuovo annuncio di Amadeus: il “suggerimento” dall’account ufficiale

Sui social annunciata un’altra novità per l’edizione 2022: anche stavolta il direttore artistico la svelerà su Rai1 alle 13.30

Sul prossimo Festival di Sanremo si attendono altre novità, dopo che l’account ufficiale della kermesse su Instagram ha anticipato un annuncio nel corso del Tg1 delle 13.30 di oggi, 15 gennaio. Appena una settimana fa, il direttore artistico Amadeus aveva scelto sempre il tg di Raiuno per rivelare la presenza di tre superospiti nell’edizione 2022. Per la prima volta insieme, infatti, si ritroveranno sul palco dell’Ariston Gianni Morandi, che sarà co-conduttore, Al Bano e Massimo Ranieri. L’esibizione sarà «un grande evento» aveva assicurato Amadeus, che scherzando aveva detto: «Il guaio è che ho detto a tutti che saranno unici superospiti della seconda serata, mercoledì 8 febbraio, e alla fine saranno tutti e tre insieme per la prima volta. Così ho rimediato». Già svelati poi i supersospiti della prima serata, con il ritorno a Sanremo dei vincitori della scorsa edizione, Mahmood e Blanco che si erano imposti con Brividi.

