Martedì Conte vede Ursula von der Leyen a Bruxelles

Primo viaggio europeo istituzionale da quando non è più presidente del Consiglio. Martedì il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte incontrerà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Bruxelles. Conte ha in programma anche un incontro con il commissario al Lavoro, Nicolas Schmit, oltre che con i membri pentastellati del Parlamento europeo. Possibile che il giro di incontri fornisca l’occasione per rilanciare sulle tematiche care al Movimento, dalla “paternità” del Pnrr al Reddito di cittadinanza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: