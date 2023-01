Matteo Messina Denaro, perquisita la casa degli ex suoceri di Andrea Bonafede

Le perquisizioni degli inquirenti a Campobello di Mazara (Trapani), alla ricerca di elementi utili per stringere ancora di più la rete di fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, proseguono senza sosta. E questa sera, mercoledì 25 gennaio, è stata perquisita la casa degli ex suoceri di Andrea Bonafede, l’uomo 59enne la cui identità è stata utilizzata dal numero uno di Cosa Nostra e che da lunedì si trova in carcere dopo 30 anni di latitanza. L’abitazione si trova in via San Giovanni a poche centinaia di metri da quella di Giovanni Luppino e dell’appartamento dove, fino allo scorso giugno, avrebbe vissuto il boss. Attualmente, risulta disabitata perché i due coniugi sono entrambi morti anni fa. Intanto, questa mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, ma Bonafede si è avvalso della facoltà di non rispondere. E, sempre oggi, lo stesso Matteo Messina Denaro ha rinunciato nuovamente a partecipare al procedimento di Palermo. Nel pomeriggio si è mobilitata anche la cittadinanza di Campobello Di Mazara e Castelvetrano che ha organizzato due cortei per dire no alla mafia. E l’appuntamento finale di uno dei due è stato proprio nei pressi del primo covo del super latitante, al vicolo San Vito di Castelvetrano.

