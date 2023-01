Francia, arrestato il figlio del ministro della Giustizia: avrebbe picchiato la compagna nello chalet di montagna

È stato arrestato in Francia Raphaël Dupond-Moretti, figlio del ministro della Giustizia di Parigi e noto avvocato Eric Dupond-Moretti. L’uomo è accusato di violenze coniugali. A darne notizia è l’emittente francese TF1. I fatti contestati risalgono a ieri, 26 gennaio, quando una vicina di casa di Dupond-Moretti jr. ha udito grida e rumori sospetti provenienti dall’appartamento abitato dalla coppia. Prima che arrivassero i gendarmi, chiamati dalla vicina, l’uomo si era già allontanato, mentre la sua compagna si era rifugiata in casa della vicina. Agli agenti la donna ha detto di aver ricevuto pugni e calci dal partner. Questa mattina Raphaël Dupond-Moretti si è presentato spontaneamente alla stazione della gendarmeria di Courchevel, esclusiva località sciistica delle Alpi francesi. La vicenda ha colpito duramente il ministro della Giustizia, come ha confermato lui stesso. «Come padre sono devastato – ha commentato Dupond – Moretti a BfmTV -. I miei pensieri vanno alla vittima: ogni violenza, qualunque sia, è intollerabile. Ora spetta alla giustizia fare il suo lavoro». «Come cittadino – ha aggiunto il ministro – chiedo che si rispetti la mia vita familiare».

