Anche Marco Rizzo al corteo contro Zelensky fuori dall’Ariston: «Spegni Sanremo, scendi in piazza contro la guerra»

Crescono le adesioni alla manifestazione pacifista che si terrà in piazza a Sanremo la sera dell’11 febbraio. A rilanciare l’appuntamento sui social c’è anche l’ex parlamentare e presidente onorario del Partito comunista, Marco Rizzo. L’ex cossuttiano di Rifondazione comunista, che alle ultime politiche aveva lanciato la lista Italia sovrana e popolare uscita dalle urne abbondantemente sotto la soglia minima per entrare in Parlamento, ha lanciato su Twitter l’appello per sabato 11 febbraio: «Spegni Sanremo. Scendi in piazza contro la guerra». La manifestazione si svolgerà durante la serata in cui è previsto l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

