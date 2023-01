Cristiano Ronaldo ancora non segna, i tifosi dell’Al-Nassr hanno già perso la pazienza: lo sfregio alla maglia – Il video

È già sfumata la prima possibilità di vincere un titolo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo. Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr, l’ex attaccante della Juventus è rimasto ancora a secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba. Ieri la squadra di CR7 ha perso per 3-1 la semifinale di Supercoppa nazionale contro l’Al-Ittihad e anche questa volta Ronaldo non è andato in gol. Una delusione enorme per i tifosi dell’Al-Nassr, al punto che alcuni di loro nel dopo partita hanno calpestato una bandiera con il nome e il numero di Ronaldo. Già nei giorni scorsi, era circolato in rete un video di un giornalista saudita che, dopo l’ennesima brutta prestazione di CR7, scaricava tutta la sua frustrazione dicendo: «Non ha ancora segnato. Avete detto che avrebbe fatto tanti gol e invece sa fare solo “siuuu”». Insomma, un inizio tutto in salita per il cinque volte Pallone d’Oro, che – con uno stipendio da 200 milioni di euro all’anno fino al 2025 – ha ancora molto da fare per conquistarsi la stima e la fiducia dei tifosi sauditi.

Foto di copertina: EPA / STR

Continua a leggere su Open

Leggi anche: