Insulti anche contro la madre di Zaniolo, la famiglia si ribella: «Fate pena» – Le foto

«Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo». È con una storia su Instagram (poi cancellata) che Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta sui ripetuti episodi di minacce e insulti nei confronti del figlio. Nelle scorse settimane, l’attaccante della Roma ha prima chiesto al club giallorosso di essere ceduto e poi ha rifiutato l’offerta in Premier League del Bournemouth. Risultato: Zaniolo continua a essere un giocatore della Roma, senza però scendere in campo o allenarsi con la squadra. Una situazione che da un lato ha creato tensioni con la società, ma dall’altro ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi. Nei giorni scorsi, è apparso uno striscione vicino al Colosseo, in cui Zaniolo veniva apostrofato come «traditore» e «m**da senza onore». La scorsa notte, l’attaccante della Roma è stato anche inseguito e minacciato di morte da un gruppo di tifosi, che lo ha riconosciuto e seguito fin sotto casa. Nelle scorse ore, è intervenuta sulla vicenda anche la famiglia di Zaniolo, con la madre e la sorella che hanno condiviso su Instagram alcune foto di striscioni appesi in giro per Roma e messaggi di insulti ricevuti via social. «Non servono parole, solo tanta pena per voi», ha scritto Benedetta Zaniolo, sorella del calciatore, con una storia Instagram.

INSTAGRAM / FRANCESCA COSTA | La storia Instagram (poi cancellata) di Francesca Costa, madre dell’attaccante della Roma

INSTAGRAM / BENEDETTA ZANIOLO | Una storia Instagram di Benedetta Zaniolo, sorella dell’attaccante giallorosso

Foto di copertina: ANSA/EMANUELE PENNACCHIO

Continua a leggere su Open

Leggi anche: