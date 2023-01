No! Il Pan Bauletto di Mulino Bianco non è prodotto con farine di insetti

La recente approvazione al commercio dei prodotti contenenti farina di grillo ha dato il via a una lunga serie di interpretazione delle etichette di farine e alimenti in vendita al supermercato. Dopo la vicenda legata alla farina del Fondo di aiuti agli indigenti (FEAD), è toccato al Pan Bauletto Integrale della Barilla dove è bastata la scritta «insetti» per scatenare la fantasia dei critici. Sarebbe bastato leggere con attenzione l’etichetta per capire che tale prodotto non contiene elementi derivanti dagli insetti.

Per chi ha fretta

Viene presentata la foto di una confezione del Pan Bauletto Integrale per dimostrare che Mulino Bianco contenga farine di insetti.

La scritta nella confezione non lo dimostra.

La scritta è stata mal interpretata, in quanto si riferisce a un progetto legato alla salvaguardia degli insetti impollinatori.

Analisi

Ecco lo screenshot che circola online:

Guardate bene l’etichetta.. Comprato adesso.. Ero sicuro che mulino bianco non era coinvolto.. Mi sbagliavo.. Lo visto adesso a casa.. Non ho parole. E non dico altro. La casa madre è #Barilla

La reale scritta della confezione

Nella foto viene cerchiata una parte del testo della confezione, dove però non viene dichiarato l’utilizzo di farine di insetti: «favorendo gli insetti impollinatori». Sarebbe bastato leggere con attenzione per scoprire che si parla di tutt’altro. Cercando online “insetti impollinatori” e Mulino Bianco troviamo la pagina «Per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile» del sito ufficiale con la seguente spiegazione:

La Carta del Mulino è un disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero, nata dalla collaborazione con decine di Molini, centinaia di centri di stoccaggio e migliaia di aziende agricole. È composta da 10 regole pensate per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro delle comunità degli agricoltori e proteggere la biodiversità, anche grazie alla salvaguardia degli insetti impollinatori. La Carta del Mulino già oggi riguarda oltre 100 prodotti Mulino Bianco e ne coinvolgerà sempre di più.

Nella stessa pagina troviamo un elenco dei prodotti, tra questi proprio il Pan Bauletto Integrale:

La risposta del “Mulino Bianco”

C’è chi ha chiesto delucidazioni attraverso la pagina Facebook “Mulino Bianco” ottenendo la seguente risposta con un link “Il Gioco delle Api“

Ciao Marzia, non impieghiamo – e al momento non abbiamo in programma di utilizzare – farina di insetti per i nostri prodotti. Se poi ci chiedi se ci piacciono la risposta è sì, amiamo gli insetti impollinatori perché rendono possibile la crescita del nostro grano tenero Tu quanto li conosci?

Una storia già trattata nel 2022

Le accuse riguardo l’uso di farine o elementi derivanti dagli insetti non sono nuove. La stessa Barilla, in un comunicato del 2 novembre 2022, aveva smentito diverse dicerie sul suo conto:

Nei giorni scorsi Fondazione Barilla ha pubblicato sui propri canali social un video dove si parlava, in tono ironico, di insetti come possibile fonte proteica alternativa come avviene in molti paesi del mondo. Il video ha suscitato alcune reazioni negative sui social media, dove è stato erroneamente interpretato come un annuncio dell’intenzione dell’azienda Barilla di produrre pasta con farina di insetti. Vogliamo fare chiarezza: Barilla non ha annunciato il lancio di nessuna pasta o altro prodotto realizzato con farina di insetti e non ha alcuna volontà o interesse a espandere il suo business in questa direzione. Nello specifico, la nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano. Il video è parte di una campagna di informazione di Fondazione Barilla, ente indipendente di ricerca e divulgazione che si occupa di studiare in maniera approfondita i sistemi agro-alimentari per comprendere questioni fondamentali quali lo spreco alimentare e l’esaurimento delle risorse della terra.

Conclusioni

La confezione fotografata e diffusa sui social per sostenere che Barilla utilizzi farina di insetti per il Pan Bauletto Integrale è stata letta in maniera totalmente errata. La scritta presente riguarda la cosiddetta La Carta del Mulino per «una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile» che punta alla «salvaguardia degli insetti impollinatori».

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: