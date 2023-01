L’ex premier Boris Johnson: «Putin ha minacciato di bombardare il Regno Unito, mi ha detto che bastava un minuto»

Il presidente della Russia Vladimir Putin minacciò Boris Johnson di attaccare la Gran Bretagna. Secondo l’ex premier del Regno Unito lo Zar minacciò un attacco missilistico durante una telefonata “straordinaria” nel periodo precedente all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca il 24 febbraio scorso. Johnson ha parlato in un’intervista alla Bbc per un documentario dal titolo “Putin contro l’Occidente”. L’allora primo ministro ha riferito che Putin gli disse che «sarebbe bastato un minuto». È impossibile sapere se la minaccia di Putin fosse genuina, scrive la Bbc. All’epoca, ha ricordato Johnson, Putin negava di voler invadere l’Ucraina nonostante i continui rafforzamenti dei contingenti militari russi al confine. In quella telefonata l’ex premier avvertì Putin dei rischi di sanzioni e isolamento internazionale nel caso di un’invasione. E della grave catastrofe che sarebbe stata una guerra. Ma il presidente russo, ricorda, insisteva nel chiedere se l’Ucraina sarebbe entrata nella Nato a breve. Nove giorni dopo la telefonata, l’11 febbraio, il ministro della Difesa britannico Ben Wallace incontrò a Mosca il suo omologo russo, Sergei Shoigu. Il documentario rivela che Wallace ripartì per Londra con l’assicurazione che la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina. Ma disse già all’epoca che entrambe le parti sapevano che era una bugia.

Leggi anche: