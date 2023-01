Lo street artist italiano Tvboy in Ucraina, le sue opere sui muri di Kiev, Bucha e Irpin – Video e foto

Lo street artist italiano Tvboy ha installato alcune sue opere in Ucraina. «Solo visitando l’Ucraina ho capito veramente la forza e il coraggio di queste persone. In omaggio alle vittime di questa guerra ho lasciato un segno del mio passaggio per le strade di Kyiv, Buča e Irpin. Ogni giorno un nuovo murale», ha annunciato su Twitter in cui ha diffuso un video in cui si vedono i diversi murales. Un appello di pace che ha voluto lanciare al popolo ucraino, assieme alla Fondazione Cesvi che l’ha sostenuto, realizzando alcuni graffiti tra le strade di Bucha, Irpini e della capitale Kiev. In particolare, tra i luoghi scelti dall’artista c’è la scuola dell’infanzia Arcobaleno di Bucha, città teatro di orrori compiuti dai russi. La struttura era stata completamente distrutta ed è stata poi riaperta dopo che la fondazione Cesvi ha ristrutturato l’istituto dai danni causati dalle bombe. Sono centinaia i bambini che sono così tornati a scuola. Tra i murales ce n’è uno con una bambina che disegna il simbolo della pace con il blu e il giallo, i colori della bandiera ucraina. In un altro ci sono due bambini con in mano i cartelli «Hope» e «Future».

