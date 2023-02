Gli aperitivi tra Anna Falchi e Giorgia Meloni: «Dove andavamo quando eravamo tutte due single»

Sono amiche di vecchia data la presentatrice Anna Falchi e la premier Giorgia Meloni. Almeno secondo la prima, che a Un giorno da pecora su Radio1 rivela un dettaglio poco noto del passato della della leader di FdI. Le due si frequentavano spesso diversi anni fa, cioè tra il 2008 e il 2011, quando Meloni era stata nominata ministro della Gioventù nel governo Berlusconi. All’epoca la ministra Meloni non era ancora fidanzata, così come Falchi che racconta quegli aperitivi: «Ricordo che girava in scooter. Non frequentavamo nessun posto in particolare, andavamo in piazza Navona o a Campo de’ Fiori a bere vino bianco». E oggi che le vite di entrambe sono radicalmente cambiate, Falchi racconta di aver mantenuto un po’ di legami con la premier e di esserne una fan: «Sono una sua grande sostenitrice, l’ho votata, abbiamo degli amici in comune». Di recente però nessun nuovo contatto: «Sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata». Quando le chiedono di dare un voto al nuovo governo di centrodestra, Falchi è di manica larga: «Direi un otto e mezzo». E su possibili tentazioni di entrare in politica, alla luce anche dei trascorsi con la premier, la presentatrice non esclude nulla: «In passato – ricorda – Marco Pannella mi chiese di candidarmi coi Radicali, ma era moltissimo tempo fa. E io ero “ignorante” per quanto riguardava la politica».

