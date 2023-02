Striscioni e scritte per Cospito alla Sapienza di Roma, il manifesto shock: «Ecco chi sono gli assassini di Cospito» – Foto e video

«Ecco chi sono gli assassini di Alfredo Cospito», corredato con le foto, tra gli altri, di Sergio Mattarella, Carlo Nordio, Giorgia Meloni e Marta Cartabia. Sono i manifesti apparsi questa mattina affianco alla targa commemorativa per l’anarchico Giuseppe Pinelli, nella facoltà di Lettere dell’Università Sapienza di Roma, da ieri occupata dagli studenti in solidarietà all’anarchico detenuto al 41 bis. La scorsa notte, sulla facciata del rettorato è anche comparsa una scritta che recita: «L’università è complice del silenzio. Fuori tutti dal 41 bis». L’iniziativa degli studenti ha già scatenato le prime reazioni all’interno del governo, con la ministra del Turismo Daniela Santanchè che parla di «gesti incivili da condannare fermamente affinché, in futuro, si ripresentino sempre meno». Secondo la ministra, «i manifesti affissi a La Sapienza sono del tutto fuori luogo, indecorosi, offensivi e lesivi della dignità di uomini e donne che rappresentano le nostre istituzioni. Un crescendo di atti di violenza che stanno alimentando un clima d’odio che ci riporta a periodi storici che non vorremmo mai rivivere». Solidarietà alla protesta, invece, da parte dell’Unione degli Universitari. «Aderiamo all’appello dei nostri colleghi, pur nella condanna dei gesti di Cospito – ha spiegato all’Ansa Camilla Piredda, coordinatrice Udu -. Abbiamo richiesto da giorni una riflessione sull’opportunità di applicare a lui il 41 bis, chiedendo invece l’applicazione dell’alta sorveglianza». La rappresentante del sindacato studentesco poi aggiunge: «Speriamo non si arrivi a vedere le scene di qualche tempo fa a La Sapienza: chiediamo alla rettrice Antonella Polimeni di non far intervenire la polizia e di dialogare con gli studenti: le richieste sono giuste, non ci sono i presupposti per far intervenire le forze dell’ordine».

ANSA / GIULIA MARRAZZO | I manifesti affissi all’università La Sapienza di Roma sulla vicenda Cospito (3 febbraio 2023)

Foto di copertina: ANSA / GIULIA MARRAZZO

