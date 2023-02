Baiardo l’aspirante influencer su TikTok a Roma, la colazione nel bar simbolico prima di andare da Giletti – Il video

Salvatore Baiardo, già noto ai media per essere stato il prestanome dei fratelli Graviano (legati a Costa Nostra), è tornato alla ribalta dopo la sua presunta profezia su Matteo Messina Denaro. E adesso sembra aver deciso di approfittare delle attenzioni riservategli, sbarcando su TikTok e iniziando a documentare le sue giornate sul social. Uno dei primi video pubblicati risale a poche ore fa: «Sono già arrivato a Roma e ho voluto iniziare con la colazione al bar Doney, quello della famosa rivelazione di Spatuzza», ha esordito.

Il riferimento è al locale in cui il pentito Gaspare Spatuzza raccontò di aver appreso dal boss Giuseppe Graviano dei rapporti con Marcello Dell’Utri. E nello specifico ai rapporti dell’organizzazione mafiosa con la politica: «Mi vengono fatti i nomi di due soggetti. Uno è quello di Berlusconi. Chiesi a Graviano se era quello di Canale 5 e Graviano mi dice che era proprio quello di Canale 5, aggiungendo che c’era di mezzo anche un nostro “compaesano”, Dell’Utri, e grazie a queste persone ci eravamo messi il Paese nelle mani», confessò all’epoca Spatuzza. Il video-messaggio di Baiardo si conclude con l’appuntamento ai suoi follower su la 7, dove stasera sarà ospite della trasmissione Non è l’Arena per nuove rivelazioni.

