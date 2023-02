Corruzione in Ucraina, l’annuncio di Kiev: «Il capo dei servizi segreti militari sarà il nuovo ministro della Difesa»

Le voci che poche ore fa si erano rincorse sulle possibili dimissioni del ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ora sono ufficialmente confermate. Dopo lo scandalo per corruzione che ha investito il ministero della Difesa a fine gennaio, portando al licenziamento di diversi alti funzionari dell’istituzione, ora la decisione: il capo dei servizi segreti militari Kyrylo Budanov sarà il nuovo ministro in carica. A confermarlo su Telegram Davyd Arakhamia, deputato e capo del partito “Servitore del Popolo” del presidente Volodymyr Zelensky. «Reznikov viene trasferito alla carica di ministro delle industrie strategiche per rafforzare la cooperazione militare-industriale», ha spiegato il deputato ucraino, «il che è assolutamente logico data la usa esperienza e la sua necessità di risollevare il ministero». L’annuncio poi continua con il nuovo nome: «Il maggiore generale Kyrylo Budanov guiderà il ministero della Difesa, il che è assolutamente logico in tempo di guerra». Arakhamia fornisce anche la spiegazione di tali passaggi: «Le forze dell’ordine in questa fase non dovrebbero essere guidati da politici ma da quadri delle forze dell’ordine». E infine: «Il nemico si prepara ad avanzare. Ci stiamo preparando a difenderci». Poche ore fa era stato lo stesso ministro della Difesa ad affermare di non essere a conoscenza dell’operazione, la cui esistenza era stata confermata al Kiyv Independent da una fonte governativa. «Non ho avuto conversazioni riguardo le mie dimissioni dalla posizione».

