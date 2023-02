Usa, Joe Biden di nuovo in corsa nel 2024? Per 6 elettori su 10 la risposta è «no grazie» – Il sondaggio

A due giorni dal discorso sullo stato dell’Unione, il sondaggio di Washington Post e ABC registra un sentiment tutt’altro che positivo per il presidente. E metà degli elettori Repubblicani non vuole Donald Trump

Lasciando la Casa Bianca nella settimana appena passata, il primo capo dello staff di Joe Biden ha dato un forte indizio sul fatto che il presidente Usa si candiderà di nuovo alle presidenziali del 2024. Ma quanto sarebbero contenti gli americani se quanto fatto intendere da Ron Klain fosse vero? «Come ho fatto nel 1988, 2008 e 2020, non vedo l’ora di essere dalla tua parte quando ti candiderai alla presidenza nel 2024», ha detto Klain, suscitando l’applauso generale e il sorriso dello stesso Biden. Un clima di entusiasmo che però sembrerebbe non condiviso dai cittadini americani: inclusi i suoi stessi potenziali elettori. Secondo un nuovo sondaggio del Washington Post e della ABC, quasi il 60% dei Democratici non vorrebbe Joe Biden candidato alla presidenza per il loro partito nel 2024. Biden, che ha compiuto 80 anni a novembre, terminerebbe un eventuale secondo mandato sulla soglia degli 86 anni. Né le cose vanno meglio, sul piano della popolarità, per il suo contendente nel match elettorale del 2020 e, potenzialmente, di nuovo del 2024. La metà degli elettori repubblicani infatti, secondo lo stesso sondaggio, non vorrebbe Donald Trump come candidato di quello schieramento. Il sondaggio arriva a pochi giorni dall’atteso discorso sullo stato dell’Unione di Biden, previsto per martedì 7 febbraio.

Fuori come va?

In quest’ottica, Biden sembra aver poco da sorridere anche da altri dati che emergono dalla rilevazione Wp-Abc. Il sondaggio mostrano infatti un sentiment d’insieme tutt’altro che favorevole per l’attuale inquilino della Casa Bianca. Il 62% degli americani sarebbe «insoddisfatto» o «arrabbiato» se Biden fosse rieletto. Poco più del 36% degli intervistati ha invece dichiarato che sarebbe «entusiasta» o «soddisfatto ma non entusiasta» della rielezione. L’indice di gradimento dopo due anni di carica appare al di sotto della media rispetto ai 13 presidenti Usa che lo hanno preceduto (56%). Tre sono stati più o meno sulla stessa barca dopo lo stesso periodo di amministrazione (Gerald Ford, Jimmy Carter e Ronald Reagan) mentre uno ha registrato valori inferiori: Trump, con il 37%, nei sondaggi di ABC/Post.

Un numero record di persone dichiarano di stare peggio

L’aspetto finanziario sarebbe uno dei motivi di maggiore malcontento dell’amministrazione Biden evidenziato dal sondaggio. Quattro americani su dieci affermano di essere peggiorati finanziariamente da quando Joe Biden è diventato presidente: il massimo che i sondaggi di ABC News/Washington Post abbiano registrato da 37 anni. Solo il 16% afferma di stare meglio. Sulle principali questioni di attualità, Biden ha solo il 37% di approvazione per la gestione dell’economia, il 38% per la guerra in Ucraina, il 28% sulla situazione dell’immigrazione al confine con il Messico.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: