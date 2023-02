Sanremo, la scaletta definitiva della prima serata. Gli orari previsti per Mattarella, Benigni e Blanco e Mahmood

Ad aprire la 73esima edizione del Festival di Sanremo, 7 febbraio, saranno Amadeus, conduttore e direttore artistico, e Gianni Morandi. La serata inizierà con un pensiero che i due rivolgeranno alle vittime del del terribile terremoto che nelle scorse ore ha colpito la Turchia e la Siria. Verrà poi dedicato un momento ai saluti rivolti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente sul palchetto laterale dell’Ariston, e dunque il canto dell’Inno nazionale, verso le 20.50, sulle cui note si esibirà Morandi. Questo è l’ordine previsto dalla scaletta della serata inaugurale della kermesse musicale. In base al quale, al canto dell’Inno di Mameli seguirà l’ingresso sul palco di Roberto Benigni, alle 20.55. Sarà poi il momento dei cantanti, con le prime due esibizioni di Anna Oxa e gIANMARIA. Arriverà dunque, pochi minuti dopo le 21.30, l’ingresso di Chiara Ferragni, che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice sia nella serata di apertura sia in quella finale. Per poi tornare alla musica, con MR. RAIN e Coro Bambini. E il ritorno d’eccezione di Blanco e Mahmood, insieme ancora una volta per cantare il singolo che li portò a trionfare nella scorsa edizione, Brividi. La competizione proseguirà con i cantanti in gara che si esibiranno nel seguente ordine: Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose. I Pooh interverranno dunque in qualità di ospiti dopo il duo milanese, e dopo l’esibizione di Elodie arriverà il momento del monologo di Chiara Ferragni, alle 23.30. Gli ultimi concorrenti a esibirsi saranno, sempre nell’ordine: Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. All’1, circa, avrà infine luogo l’omaggio a Lucio Battisti, che tra qualche giorno avrebbe compiuto 80 anni. Al rientro della pubblicità Amadeus con Chiara e Gianni scoprirà sul led la «top five» di questa prima serata.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

Continua a leggere su Open

Leggi anche: