Sanremo 2023, Leo Gassmann – «Terzo cuore»

Prima X Factor, poi la sezione «Nuove proposte» e ora, sempre all’Ariston, la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Leo Gassmann, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, è un cantautore romano del 1998. Il suo amore per la musica inizia da giovanissimo: a 7 anni impara a suonare la chitarra classica e a 9 entra nel conservatorio di Santa Cecilia, salvo poi abbandonare la musica classica per dedicarsi al canto. Nel 2018, a soli 19 anni, partecipa alla dodicesima edizione di X Factor, dove arriva fino alle semifinali e si classifica quinto con il brano Piume, che viene pubblicato come singolo per l’etichetta Sony Music. Nel 2020, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria «Nuove proposte» e trionfa con la canzone Vai bene così. Dopo il successo genovese, il giovane cantautore romano pubblica il suo primo album in studio, Strike, che ottiene un buon successo di pubblico. Ora, a tre anni di distanza dalla sua ultima volta sul palco dell’Ariston, Leo Gassmann si prepara per tornare a Sanremo, dove interpreterà il brano Terzo cuore.

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata



Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio



So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile



E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!



Penso di avere talento

Per trasformar le sfide in sfighe ormai

Non so più cosa sento, no

E guardo solamente serie crime

Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male

Si però è una bugia perché spesso le cose succedono e amen



Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio



So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!



Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che non ti abbandono

Sei il mio terzo cuore



So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!