Corruzione in Ucraina, il ministro della Difesa Reznikov lascia l’incarico: «Grazie per il supporto»

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulle possibili dimissioni del ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ora sono ufficialmente confermate. Dopo che nelle scorse settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero accusati di corruzione, anche il titolare del dicastero, cruciale per la guerra, viene sostituito. «Manteniamo la posizione. Grazie a tutti per il supporto e per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme. Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando la difesa e lavorando per la vittoria. Gloria all’Ucraina!», si legge in un post su Twitter. A prendere il suo posto, sarà il capo dei servizi segreti militari Kyrylo Budanov: la conferma del giro di poltrone era arrivata due giorni fa da Davyd Arakhamia, deputato e capo del partito “Servitore del Popolo” del presidente Volodymyr Zelensky. «Il maggiore generale Budanov guiderà il ministero della Difesa, il che è assolutamente logico in tempo di guerra poiché le forze dell’ordine in questa fase non dovrebbero essere guidate da politici ma da quadri delle forze dell’ordine», aveva fatto sapere su Telegram, Arakhamia. Reznikov, una delle figure più note della guerra in Ucraina, era stato nominato ministro della Difesa nel novembre 2021 e ha contribuito a consentire la fornitura di armi occidentali alle forze ucraine, ma il suo dicastero è stato segnato da diversi scandali di corruzione. Tra questi, uno riguarda gli appalti a prezzi gonfiati per i pranzi dei soldati e un altro la fornitura di giubbotti antiproiettile difettosi dati in dotazione alle truppe di Kiev.

Al fronte

Nel frattempo, sul campo di battaglia l’esercito russo sta concentrando gli sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive negli ‘Oblast di Donetsk e Lugansk e in particolare nelle aree di Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv. Lo afferma il report della mattina dello Stato maggiore dell’esercito ucraino, citato da Unian. Secondo l’esercito di Kiev, 1.030 soldati russi sarebbero rimasti uccisi in battaglia nelle ultime 24 ore, portando così le perdite totali dell’esercito russo a circa 133.190 militari morti. «Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli insediamenti di Novoselyvske, Kreminna e Dibrova della regione di Lugansk e di Verkhnyokamianske, Vesele, Zaliznyanske, Krasna Gora, Bakhmut, Ivanovske e Paraskoviyvka, nella regione Donetsk», dichiara lo Stato maggiore.

