Sanremo 2023, Shari – «Egoista»

A volte per stupire bastano pochi ingredienti. Nel caso di Shari, cantante friulana di soli 20 anni, sono due: il pianoforte e la voce. Shari Noioso – questo il suo nome completo – si avvicina al mondo della musica da piccolissima. A 10 anni, inizia a studiare canto e pianoforte all’accademia The Groove Factory e nel 2015, a 13 anni, partecipa al programma Tú sì que vales. Dopo l’esperienza televisiva, la giovane cantante ottiene un contratto discografico con l’etichetta Warner Music, con cui pubblica il singolo di debutto Don’t You Run. Nel 2016 affianca la band Il Volo nella loro tournée e nel 2019 collabora con Benji & Fede al singolo Sale, certificato disco d’oro. Nello stesso anno, viene confermata tra i semifinalisti di Sanremo Giovani, ma non riesce a ottenere il pass per competere nella categoria big. Nel frattempo, la sua attività musicale continua, fino a catturare l’attenzione del rapper Salmo, che la fa entrare nella Lebonwski Agency. I due collaborano nella traccia L’angelo caduto e nel 2021 Shari pubblica un suo nuovo brano da solista, Follia, prodotto proprio dal rapper sardo. La scorsa estate, la cantante friulana firma un contratto con la Columbia Records e pubblica il suo EP d’esordio Fake Music. A dicembre, il secondo tentativo a Sanremo Giovani con il brano Sotto Voce. Questa volta Shari riesce a qualificarsi tra i sei finalisti, garantendosi di diritto la partecipazione a Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston interpreterà l’inedito Egoista, prodotto da Salmo.

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse



Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male



Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima



Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addii



Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)



Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è



E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi

sentirei un po’ meno egoista, egoista