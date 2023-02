Sanremo 2023, Will – «Stupido»

Da piccolo aveva due strade tra cui scegliere: il calcio o la musica. Alla fine, ha prevalso la seconda. Tra i concorrenti della 73esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche William Bussetti – in arte, Will. Il cantautore del 1999, nato a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, rientra tra i sei finalisti della categoria «Giovani» che si sono guadagnati l’accesso al Festival insieme ai big. La prima canzone con cui Will si è fatto conoscere è Estate, snobbata durante le selezioni di X Factor nel 2020 ma esplosa sui social, al punto da essere certificata disco di platino con oltre 100mila copie vendute a livello nazionale. Tra le caratteristiche più peculiari di Will c’è anche l’accento: un po’ veneto e un po’ british (la mamma è originaria di Manchester). Nel 2022, il cantautore firma con l’etichetta Capitol Records e pubblica il suo primo EP, Chi sono veramente, che ottiene un buon riscontro di pubblico e diventa virale su TikTok. A dicembre viene selezionato da Amadeus tra i partecipanti di Sanremo Giovani con il brano Le cose più importanti, che gli vale il passaggio al Festival vero e proprio. Sul palco dell’Ariston, il giovane cantautore trevigiano presenterà Stupido, una ballata pop che anticipa l’uscita del suo primo disco.

La nostra storia non è andata come pensi tu

Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù



Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

Ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido



Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito



Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me

E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente,

Se non qualche ricordo di noi



Il tempo può andare all’indietro se vuoi

Anche se

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido



Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano

E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me



E a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento

Lo sai come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte

Mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo

E non tornerò



E divento pure un po’ banale

Come dirti che se non ci sei non so che fare

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me