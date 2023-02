Sanremo 2023, Nicole Rossi «bimba di Al Bano», i glitter di Giorgia e la fuga di mezzanotte: cosa è successo nella seconda serata di Open Space

Cinque ospiti sul nostro divano per commentare insieme i 14 artisti in gara l’8 febbraio: il videotrailer dell’evento

Non era facile superare le polemiche per il floricidio di Blanco. Forse ci è riuscito Fedez che, dal palco allestito offshore sulla Costa Smeralda ha interpretato un freestyle contro alcuni esponenti del governo Meloni. La seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo non ha deluso le aspettative e a commentarla con noi, sul divano di Open Space, ci sono stati l’influencer e attrice Nicole Rossi, la giornalista e autrice televisiva Laura Tonini, la tiktoker Anyta, il giornalista musicale di GQ Tommaso Naccari e il vicedirettore fact checker di Open David Puente. Ospiti eclettici, che hanno trovato l’armonia nel giudizio a favore del trio Al Bano, Morandi e Ranieri. Meno unanimi sull’outfit di Giorgia. Alla spicciolata, superata la mezzanotte, hanno cominciato a defilarsi della Birreria Doppio Malto di Milano. Chi sarà rimasto fino alla fine per assistere all’esibizione di Paola e Chiara? Lo potete scoprire nel video in alto, in cui abbiamo raccolto i momenti salienti della seconda serata di Open Space.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

