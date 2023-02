Da Blanco a Rosa Chemical, la difesa di Nicole Rossi alle polemiche sui giovani artisti: «Fedez ha dimostrato che i veri carnevali sono nei luoghi di potere» – L’intervista

«La musica è fluidità e lo è sempre stata, dai tempi di Renato Zero». Così l’attrice Nicole Rossi, 22enne nota per la sua partecipazione a Skam, Il collegio e Pechino Express, prende le difese dei diversi giovani artisti travolti da più polemiche a Sanremo 2023. «Alcune partecipazioni sono state estremamente discusse, ma io credo che si tenda a discutere dei più giovani in qualunque ambito: lo abbiamo visto con la pandemia, ma lo vediamo tutti i giorni anche solo in fila alle poste», aggiunge l’influencer. In questa 73esima edizione del Festival, sembra esserci stato un cortocircuito nella partecipazione dei cantanti più giovani, tra chi li ha definiti un flop, e chi ha condannato alcune scelte degli stessi. Da Blanco a Rosa Chemical, al Festival sembra essere andato in scena uno cortocircuito generazionale. Ma, secondo Nicole Rossi, si tratta di un polemica fuoriluogo: «Su quel palco si sono comportati male in tanti altri, anche in passato. La scena di Blanco che distrugge i fiori? Credo facesse tutto parte di una sua coreografia mentale che riprendeva il videoclip», commenta l’attrice dopo aver partecipato alla seconda puntata di Open Space, il nostro format di commento ironico e dissacrante del Festival di Sanremo. «Poi – aggiunge – il modo eccessivo in cui l’ha manifestato credo fosse dovuto alla necessità di riempire improvvisamente il vuoto creato dal non sentire nulla».

«Con Amadeus Sanremo è cambiato»

Ma a Sanremo va riconosciuto che negli anni ha saputo innovarsi, cambiando alcuni linguaggi e scelte artistiche così da poter arrivare anche a un pubblico più giovane. «Ho iniziato a vedere il Festival con Amadeus – dice l’attrice – perché mi sono sentita rappresentata da qualcosa. Un tempo lo vedevo distante da me, ma alcune polemiche che resistono mi fanno pensare». In particolare, quella che ha riguardato Rosa Chemical, accusato dalla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante di portare sul palco dell’Ariston uno «spot in favore in gender». Ma a tutto questo, secondo l’influencer, qualcuno ha saputo rispondere a tono: Fedez. «Con la sua performance – commenta – ha dimostrato come alcune persone che stanno nei luoghi di potere sono dei carnevali. Lasciamo stare la musica, che è fluidità da sempre e cresce insieme a noi».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

