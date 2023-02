Anche Rosa Chemical sbarca su FantaSanremo. Ecco la sua squadra: «Ho puntato tutto sui giovani» – Il video

Il cantante in gara si auto-nomina capitano. Perché? «Sono il più bello e combatto in prima linea»

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta collezionando un successo che non si riflette solo negli straordinari dati sugli ascolti, ma anche nel picco di iscrizioni al Fantasanremo, il gioco che consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. Anche il cantante Rosa Chemical, tra i protagonisti di questa edizione, sembra aver deciso di abbandonare a questo proposito la sua nota indole anticonformista, e si è iscritto al gioco. Lo ha reso noto l’artista stesso su TikTok, dal profilo di @fantasanremo: «Sto creando la mia squadra. La mia l’ho già fatta a casa, e l’ho chiamata “Il sesso italiano“. Adesso ne rifaccio una e la chiamo “Italian Sex“». Procede dunque a sciorinare gli artisti che ha selezionato per il suo team: a cominciare da lui stesso, che definisce «il più bello». Passando poi a Lazza, a suo avviso «il più bravo». E poi Marco Mengoni, perché… «è Mengoni». E per finire Olly e gIANMARIA. «Ho puntato tutto sui giovani», spiega. E decide di nominarsi capitano, perché ha intenzione di «combattere in prima linea» e di «metterci la faccia».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

