Rosa Chemical, i due regali che spiazzano Giorgia: «Usali prima di salire sul palco» – Il video

Sanremo 2023 non è solo quello che succede sul palco dell’Ariston, ma anche e forse soprattutto quello che gira intorno alla diretta della kermesse musicale: le polemiche, i retroscena, il gossip. Proprio a quest’ambito si associano i regali che Rosa Chemical ha fatto oggi a Giorgia. In un incontro fuori dal palco, dove alle 14 sono iniziate le prove per la serata dei duetti e delle cover, il cantante di Made in Italy ha regalato alla collega delle caramelle a forma di piede. Chissà se almeno vanno bene per la gola. Manuel Franco Rocati – questo il nome all’anagrafe di Rosa Chemical – certamente sa come provocare chi crede che i riferimenti espliciti o impliciti alla sessualità debbano restare fuori dal festival, e la deputata di FdI Maddalena Morgante lo sa bene. E infatti qualcuno in sottofondo urla ironicamente: «È una vergogna!». Che si tratti di un’altra delle sue trovate l’idea di regalare a Giorgia una maschera per i piedi? A lei sicuramente la trovata è piaciuta: «Scusa ma la maschera è geniale. Anche perché tacco de qua, tacco de là, non te sto a di’. Sono entusiasta! Sei troppo avanti frate’» dice la voce di Parole dette Male. E Rosa la incalza nel video pubblicato da RTL 102.5 e ripreso da RebelMag che su TikTok sfiora già il milione di visualizzazioni: «Stasera prima di salire sul palco, fai la mascherina così il callo viene ammorbidito e il piedino va di più».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMAN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: