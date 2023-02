Rosa Chemical con un sex toy mentre canta America a Sanremo, la reazione dell’autrice Gianna Nannini – Il video

«Stupendo, sei top! Ho goduto! W il sesso». Così, Gianna Nannini ha commentato l’esibizione di Rosa Chemical e Rose Villain che per la serata duetti hanno scelto di portare sul palco dell’Ariston una cover di America: brano che nel 1979 aveva suscitato un certo scandalo per il testo piuttosto esplicito a sfondo sessuale. La canzone, di per sé provocatoria, è stata inoltre accompagnata da una performance altrettanto trasgressiva. Il cantante di Made in Italy ha infatti leccato lo stivale della collega e mostrato, infine, un sex toy urlando al pubblico: «Viva l’amore, viva il sesso, libertà». Il riferimento è ovviamente un omaggio alla copertina del singolo della rocker di Siena dove si vede la statua della libertà tenere in mano un dildo.

