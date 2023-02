L’interprete nella lingua dei segni balla al ritmo di Rosa Chemical e il pubblico impazzisce – Il video

La Rai ha ingaggiato 14 “Lis performer” per permettere anche ai non udenti di godersi la magia del Festival

Il Festival di Sanremo è l’appuntamento musicale più atteso dell’anno per tutti gli italiani. Compresi coloro che non possono ascoltare le canzoni in gara, ma non vogliono perdersi la magia del Festival. Sono 14 i Lis performer della Rai, incaricati di tradurre nella lingua dei segni tutti i brani dei 28 big in gara e le gag di conduttori e ospiti. Da qualche giorno, i video delle esibizioni degli artisti tradotte nella lingua dei segni hanno conquistato i fan del Festival, che si sono appassionati a seguire le reinterpretazioni piene di energia e ritmo dei lis performer. Una delle traduzioni più apprezzate sui social è Made in Italy, il brano di Rosa Chemical, che replica perfettamente l’atmosfera musicale dell’Ariston attraverso il linguaggio del corpo. Da quest’anno, poi, il «Sanremo accessibile» di Rai Pubblica Utilità è sbarcato anche all’interno del Fantasanremo: è stato inserito infatti il «Bonus Lis», che fa guadagnare punti a ogni artista che sul palco dell’Ariston ringrazia l’orchestra nella lingua italiana dei segni.

