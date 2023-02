No! Questa pizza proteica Taverna Giuseppe del Lidl non contiene farina di insetti

Un altro caso in cui gli utenti si soffermano sul titolo delle offerte e non leggono l’etichetta

Continua la narrazione dei prodotti contenenti farina di insetti all’insaputa dei consumatori. Una falsità, in quanto per legge bisogna indicare gli ingredienti in maniera trasparente, anche nel caso della farina di grilli autorizzata per il consumo alimentare nell’UE. Secondo un’immagine che circola online, una pizza del marchio Taverna Giuseppe, venduta presso la catena di supermercati Lidl, conterrebbe questo tipo di ingrediente in quanto viene indicata come “proteica”, ma non è così.

Per chi ha fretta

Solo per il nome “pizza proteica” diversi utenti accusano un prodotto in vendita al Lidl di contenere farina di insetti all’insaputa dei clienti.

Leggendo l’etichetta, non vi è alcuna traccia che dimostri l’accusa.

Leggendo l’etichetta, le fonti proteiche provengono da soia e piselli.

Analisi

Ecco una versione dell’immagine che circola via Facebook:

Ecco la Lidl cosa fa, mette le pizze prodotte con farina di insetti appena sopra alle pizze tradizionali della Cammeo… Fate attenzione !! Lidl… E si comincia. D’altronde è uno degli sponsor del nuovo spot sulla farina di insetti insieme a Conad, Coop, Barilla ed Eurospin. [email protected] in massa. Boicottare questi prodotti! Questo si deve fare, condividiamo info il più possibile ad amici x avvisarli. Occorre prestare moooolta attenzione soprattutto alle offerte

Cosa dice la legge

Lo abbiamo già spiegato in un precedente articolo, produrre o distribuire alimenti senza indicarne gli ingredienti è semplicemente proibito dalla legge:

1. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

2. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane né accennare a tali proprietà che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

Una prima “verifica sul posto”

Un primo fact-check è quello di Romy Carminati, pubblicando il 28 gennaio 2023 l’etichetta del prodotto contestato dall’immagine che circola online:

La prima immagine è una foto che circola in rete, che ha l’intento di diffamare un prodotto Lidl, la pizza proteica, insinuando e facendo credere che “proteica” significhi che contiene farina di insetti. La seconda è una foto scattata da me oggi stesso, che ho voluto verificare di persona cosa significasse “pizza proteica”. Nessun insetto è stato ridotto in farina e usato come ingrediente. La pizza proteica di Taverna Giuseppe, in vendita al Lidl contiene farine di legumi ad alto contenuto proteico, come soia, piselli, ceci e lenticchie. Verificate sempre di persona ciò che trovate in rete. Verificate sempre di persona ciò che sentite alla radio e vi dicono in TV. Verificate coi vostri occhi e le vostre orecchie qualsiasi cosa, perché al giorno d’oggi pare che imbrogliare, ingannare, intortare sia lo sport dilagante preferito. Non fidatevi di niente e di nessuno, nemmeno delle “fonti affidabili”. Fidatevi solo di voi stessi, dei vostri sensi, soprattutto il sesto, perché i classici 5 (udito, vista, olfatto, gusto e tatto) possono ingannarvi anch’essi.

Il reale contenuto dell’etichetta

Ecco quanto riportato nell’etichetta della pizza proteica del marchio Taverna Giuseppe in vendita al Lidl, nella quale non c’è alcun riferimento alla farina di insetti:

Pizza margherita ad alto contenuto proteico, con mozzarella light* e olio di oliva (2%), surgelata. Ingredienti: acqua, 24% pomodoro, 16% mozzarella (latte parzialmente scremato, caglio microbico, sale), 10% farina di soia, 10% farina di grano tenero tipo “00”, 3% farina di lenticchie, 2% farina di ceci, 2% olio di oliva, grano, proteine di piselli, proteine di soia, glutine, lievito da farina di grano duro (pasta acida di grano duro, lievito, enzimi), sale. Può contenere tracce di pesce e senape. *Il tenore di grassi della mozzarella (6,5 g/100 g) risulta inferiore di almeno il 30% rispetto al contenuto medio di grassi delle mozzarelle presenti in commercio (19,5 g/100 g) – FONTE CREA (banca dati online).

Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, già il glutine è una proteina. Oltre a questo elemento, l’etichetta riporta diverse farine (soia, grano tenero, lenticchie, ceci) con aggiunta di proteine di piselli e soia. Niente insetti.

Conclusioni

Come tanti altri prodotti, il fatto che la pizza del marchio Taverna Giuseppe sia “proteica” o ad “alto contenuto proteico” non significa che sia stata utilizzata la farina di insetti per la sua produzione. Gli utenti si soffermano sul “titolo”, senza leggere il testo dell’etichetta dove vengono e devono essere chiaramente indicate le origini di quelle proteine.

