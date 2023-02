Sanremo 2023, record di share anche per la quarta serata: 66,5%, 11 milioni davanti alla tv

Sei punti in più rispetto allo scorso anno

Continua la frantumazione dei record d’ascolto a Sanremo 2023. La quarta serata del festival è stata seguita da una media di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di share, ben 6 punti più dello scorso anno. L’anno scorso la media della quarta serata, anche nel 2022 dedicata a cover e duetti, ottenne una media di 11.378.000 spettatori con il 60.6% di share. Il 66,5% rappresenta il dato più alto per la serata del venerdì nella storia del festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel: in quell’anno la serata del venerdì ottenne il 67.50%. Negli anni dal 1987 al 1994 (fatta eccezione per il 1989), il festival durava quattro serate. Quindi il confronto va fatto con la semifinale del venerdì. La prima parte della serata duetti (dalle 21.25 alle 23.41) è stata seguita da 15 milioni 46 mila spettatori pari al 65.2% di share. La seconda (dalle 23.44 all’1.59) da 7 milioni 41 mila pari al 69.7%.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: