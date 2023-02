Sanremo 2023, il caos Grignani-Arisa, la perfezione di Giorgia ed Elisa, l’exploit Francini. Cosa è successo nella quarta serata del Festival

La quarta serata del Festival di Sanremo si è aperta con una corsa: quella di Gianni Morandi che, vestito da maratoneta, ha raggiunto Amadeus dalla platea sulle note di Zitti e buoni dei Maneskin. Ad affiancare i due conduttori, nella serata dedicata a cover e duetti, c’era Chiara Francini, attrice fiorentina classe ’79, che ha scelto di dedicare il suo monologo ai temi della maternità e dell’essere donna. Nel corso della serata, non mancano le emozioni. Dalla performance impeccabile di Giorgia e Marco Mengoni – vincitore della serata – alla nostalgia di Fedez e J-Ax sulle note dei più grandi successi degli Articolo 31. O ancora: l’ennesimo show di Gianluca Grignani, che insieme ad Arisa riesce ancora stupire l’Ariston, e gli inciampi di Ultimo ed Eros Ramazzotti, che a un certo punto smette di cantare e dice: «Aspetta, sai che non me la ricordo?». In apertura della serata c’è anche stata la celebrazione del grande Peppino di Capri, vincitore del Festival nel 1973 e nel 1976, che al pianoforte ha suonato e cantato la sua Champagne. Al termine della performance, tutto l’Ariston si è alzato in piedi per applaudire di Capri, a cui è stato consegnato il premio Città di Sanremo alla carriera. «Ci tenevo tanto: meglio tardi che mai», ha scherzato l’83enne.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Da sinistra: Gianni Morandi, Amadeus e Peppino di Capri

Tra note stonate e testi dimenticati

In tutto sono 56 gli artisti chiamati sul palco da Amadeus. La prima a scendere dai gradini dell’Ariston è Ariete che – accompagnata da Sangiovanni – ha dato il via alla quarta serata del Festival. I due si sono esibiti con Centro di gravità permanente, non senza qualche stonatura, che non è sfuggita ai fan. «Ringrazio Gio per essere qui e Franco Battiato. Sono una grandissima fan ed è un onore per me portare la sua canzone su questo palco», ha detto Ariete prima di tornare dietro le quinte. Qualche difficoltà anche per Ultimo ed Eros Ramazzotti, che a un certo punto dimentica il testo della sua canzone e dice al collega: «Sai che non me la ricordo?». A quel punto, Ultimo lo abbraccia, i due sorridono e continuano come se niente fosse successo. Nonostante l’incredulità di Fiorello, che nella sua diretta Instagram commenta: «Ma come? L’ha scritta lui e non se la ricorda?».

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | L’abbraccio tra Ultimo ed Eros Ramazzotti all’Ariston

Il rock di Elodie e Big Mama

A dare la prima scossa alla serata è il duetto tra Elodie e la rapper irpina Big Mama, che sveglia il pubblico dell’Ariston con una scarica di energia e adrenalina. Il brano che portano sul palco è American Woman, composto nel 1970 dalla rock band canadese Guess Who e poi rielaborato da Lenny Kravitz.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il duetto tra Elodie e la rapper irpina Big Mama nella serata delle cover

La strana coppia Grignani-Arisa

Tra i protagonisti della serata c’è ancora una volta Gianluca Grignani, che nella serata delle cover fa incontrare la sua anima rock con la voce soave di Arisa. I due ripropongono in duetto Destinazione Paradiso, il brano con cui Grignani ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 1995. Per l’occasione, persino il maestro Beppe Vessicchio – assente in questa edizione – torna eccezionalmente a dirigere l’orchestra. Grignani e Arisa si scatenano sul palco e riescono a far cantare tutto l’Ariston. Alla fine, è lei la prima a uscire dalla trance agonistica del palco di Sanremo e commentare la performance: «Gianluca, abbiamo fatto un casino!», dice al collega.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Gianluca Grigani e Arisa, mano nella mano, durante il duetto a Sanremo

La carica della nostalgia

Dopo lo show di Grignani e Arisa, arriva il momento nostalgia. J-Ax e DJ Jad si fanno dare una mano dall’amico Fedez per rispolverare alcuni dei brani più celebri degli Articolo 31: Gente che spera, Italiano medio, Spirale ovale. E, come ci si poteva aspettare, spunta anche la parte fuori copione. Sul brano Ohi Maria, dedicato alla marijuana, è Fedez – già protagonista di un freestyle polemico con il governo Meloni – a lanciare un appello alla presidente del Consiglio: «Legalizzala», urla il rapper dal palco. Puntano sulla nostalgia anche Paola e Chiara, che riprongono un medley di alcuni dei loro maggiori successi, a partire da Vamos a bailar! Esta vida nueva.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Fedez e J-Ax tornano a esibirsi insieme per reinterpretare alcuni classici degli Articolo 31, insieme a DJ Jad

I big non deludono

Tra siparietti e stonature, c’è anche chi è riuscito a fare una performance al limite della perfezione. È il caso di Marco Mengoni, accompagnato sul palco dal Kingdom Choir 13 per eseguire Let it be dei Beatles, o di Giorgia, che in duetto con Elisa Toffoli si è resa protagonista di una delle esibizioni più memorabili del Festival.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il duetto tra Giorgia ed Elisa sul palco dell’Ariston

Madame in Via del Campo

Tra gli artisti che si esibiscono in seconda serata è Madame a regalare una delle performance più di impatto. La cantautrice del 2002 ha portato sul palco dell’Ariston, insieme a Izi, Via del campo di Fabrizio De André. Un classico del cantautorato italiano, reinterpretato con tanto di autotune, che ha dato vita a una performance convincente e per niente scontata.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Madame e Izi, insieme per reinterpretare un brano di Fabrizio De André

Lo «Splash» di Carla Bruni

Puntano su un classico anche Colapesce e Dimartino, che scelgono Azzurro di Adriano Celentano. Ad accompagnarli sul palco c’è un’ospite d’eccezione: la cantautrice e attrice Carla Bruni. Alla fine dell’esibizione, l’ex première dame di Francia lancia anche il suo endorsement per il Festival gridando: «Splash!», il titolo del brano con cui sono in gara Colapesce e Dimartino a questa edizione di Sanremo.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Colapesce e Dimartino insieme alla cantautrice ed ex premiére dame di Francia Carla Bruni

Il monologo di Francini

In chiusura di serata, è il momento di Chiara Francini. Un monologo toccante e molto personale, in cui l’attrice racconta il tema della maternità dal punto di vista di una donna senza figli. «Quando qualcuna ti dice che è rimasa incinta e tu non lo sei mai stata, non sai mai come reagire – dice l’attrice toscana – sai solo che devi festeggiare».

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La co-conduttrice Chiara Francini accompagnata dal direttore artistico Amadeus

La classifica generale

Dopo l’esibizione degli ultimi cantanti in gara, Amadeus, Morandi e Francini sono rimasti sul palco dell’Ariston per leggere la classifica generale della quarta serata. Confermato il primo posto per Marco Mengoni e il secondo posto per Ultimo. Segue Lazza sul terzo gradino del podio.

