Sanremo 2023, Grignani e Arisa implacabili sul palco di Sanremo. Lei: «Abbiamo fatto un casino» – Il video

Quando l’anima rock di Gianluca Grignani e la voce inconfondibile di Arisa si incontrano, succede che anche il maestro Beppe Vessicchio può tornare – eccezionalmente – a dirigere l’orchestra dell’Ariston. Dopo lo show di ieri sera – in cui aveva interrotto la performance e poi esibito la maglia «no war» – Grignani ha puntato su Destinazione paradiso, il brano più celebre del cantautore milanese, presentato proprio al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria «Nuove proposte». Anche questa volta il cantautore milanese ha trasformato la performance dell’Ariston in un suo show personale, capace di far cantare tutto il pubblico del teatro. Tutti tranne uno, il direttore di RaiUno Stefano Coletta, che – anche con il microfono a pochi centimetri dalla bocca – si è rifiutato di unirsi ai due cantanti nell’esibizione. Alla fine della performance, è Arisa a riassumere al meglio quello che è successo sul palco: «Abbiamo fatto un casino», dice la cantautrice ad Amadeus.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: