Sanremo 2023, la diretta con Fiorello dopo il bacio Fedez-Rosa Chemical: «Domani i dirigenti Rai andranno tutti a casa, ma è stato un Festival bellissimo» – Il video

«Devo dire che è una puntata tranquilla, serena, non sta succedendo niente. Vi state conquistando la prima pagina sull’Avvenire». Nella puntata finale del Festival di Sanremo, quella dell’11 febbraio, Fiorello riesce a collegarsi in diretta Instagram con Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Rosa Chemical ha appena sconvolto i piani della serata, twerkando sulle gambe di Fedez e poi baciandolo sulle labbra, e il comico siciliano non può non commentare quanto successo. «Sai cosa sarebbe stato bello? Se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa con gli artigiani dello sponsor sul divano della qualità». Poi le telecamere indugiano sul rapper: «Guarda che si è vista pure la lingua», gli dice Fiorello, che poi chiede di parlare con il direttore di Rai1, «ma dimmi un po’, Coletta è lì? Domani lo so che fine farà. Stefano, ma tu li avevi controllati i testi di Gino Paoli?». Poi torna sull’esibizione di Rosa Chemical: «Dopo a un certo punto c’è stato Achille Lauro: sembrava Cristina D’Avena. Un Festival è così è irripetibile: domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stato stupendo».

